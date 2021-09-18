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Ефремов, который себя потерял

Ефремов, который себя потерял

Злословить не хочется. Ёрничать тоже. Однако акценты сделать необходимо. И, по возможности, сказать правду, важную правду.

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Grandad
Тут важно не отмщение, а неотвратимость наказания при нарушении законов. Для всех. Считаю, что плохую роль сыграло принятие закона о неподсудности бывших президентов. Потом пошли различные исключения из законов, отдельные перечни тех, кому можно то, что другим нельзя. И т.п.
Володя Жерноклев
Я БЫ ЕЩЕ ДОБАВИЛ ЛЕТ 5
Владимир Горякин
Не надо было убивать тем более обдолбанный пусть теперь и платит.
ВАРЯГ РУС
Астма обострилась. А что на киче отбывают только здоровые, хоть в космос?
кормчий
А у таких ,как Ефремов, всегда так - водяру жрать,как не в себя ,они здоровы, а как прищучат за цугундер, то враз больны и немощны .
Валера Юшков
Да ладно мусолить алкаша, но не выдержал чел судьбы, спился и опустился до наркоты и убийства, сдалось вам это отребье капитализма.
Александр Клово
Пусть на Колыме театр организует. Правда, талант у него хлипкий.
Николай Сабанов
А я считаю,что будь на его месте человек,угодный власти - всё просто замяли бы или спустили на тормозах
Anna Kadaner (Горелик)
Что и делается для сынков и доченек
Анна Эржибова
Что-то никто с пеной у рта не орёт про моральных уродов которые на остановках сшибают по несколько человек и дальше живут на свободе через несколько месяцев,а уёбкхм узбекотаджико которые убили женщину, ребёнка и т.д.а Ефремова прям загнобили,азербаджаны которые нападают на пожилых.......да много их кхм
Сергей Федосеев
...от любви до ненависти один шаг...как рушатся авторитеты...

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