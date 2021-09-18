Ефремов, который себя потерял

Наша позицияПолитикаЕфремов, который себя потерял Злословить не хочется. Ёрничать тоже. Однако акценты сделать необходимо. И, по возможности, сказать правду, важную правду.Вернуться к статье117НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGrandadТут важно не отмщение, а неотвратимость наказания при нарушении законов. Для всех. Считаю, что плохую роль сыграло принятие закона о неподсудности бывших президентов. Потом пошли различные исключения из законов, отдельные перечни тех, кому можно то, что другим нельзя. И т.п.ВЖВолодя ЖерноклевЯ БЫ ЕЩЕ ДОБАВИЛ ЛЕТ 5ВГВладимир ГорякинНе надо было убивать тем более обдолбанный пусть теперь и платит.ВАРЯГ РУСАстма обострилась. А что на киче отбывают только здоровые, хоть в космос?кормчийА у таких ,как Ефремов, всегда так - водяру жрать,как не в себя ,они здоровы, а как прищучат за цугундер, то враз больны и немощны .Валера ЮшковДа ладно мусолить алкаша, но не выдержал чел судьбы, спился и опустился до наркоты и убийства, сдалось вам это отребье капитализма.Александр КловоПусть на Колыме театр организует. Правда, талант у него хлипкий.Николай СабановА я считаю,что будь на его месте человек,угодный власти - всё просто замяли бы или спустили на тормозахAnna Kadaner (Горелик)Что и делается для сынков и доченекАнна ЭржибоваЧто-то никто с пеной у рта не орёт про моральных уродов которые на остановках сшибают по несколько человек и дальше живут на свободе через несколько месяцев,а уёбкхм узбекотаджико которые убили женщину, ребёнка и т.д.а Ефремова прям загнобили,азербаджаны которые нападают на пожилых.......да много их кхмСергей Федосеев...от любви до ненависти один шаг...как рушатся авторитеты...Комментировать
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