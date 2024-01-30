В Федерации фигурного катания России призвали дождаться официального решения о передаче американцам золота Игр в Пекине

Там напомнили, что медали у россиян всё равно никто не заберет, потому что их так и не вручили. Ранее гендиректор Олимпийского комитета США Сара Хиршланд заявила, что американские фигуристы получат золотые медали командного турнира пекинской Олимпиады.
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