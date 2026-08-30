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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэр Нью-Йорка шутливо отказался от титула короля, отдав его Джейлену Брансону

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани упомянул звездного разыгрывающего «Никс» Джейлена Брансона , общаясь с детьми перед костром в лагере.

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