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Сменила фамилию и окончила вуз: что известно о Юлии Король, которая в 12 лет спасла тонущих детей в Карелии

Сменила фамилию и окончила вуз: что известно о Юлии Король, которая в 12 лет спасла тонущих детей в Карелии

Дети сплавлялись на каноэ по Сямозеру Трагедия в Карелии на Сямозере произошла 10 лет назад, 18 июня 2016 года.

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