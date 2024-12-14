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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Молдове хотят разрешить рекламу букмекеров, так как полный запрет приводит к потере как минимум $1,6 млн ежегодно

В Молдове хотят отменить строгие ограничения на рекламу азартных игр. 5 декабря парламент страны одобрил в первом чтении законопроект, который позволит рекламировать азартные игры с низким уровнем риска.

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