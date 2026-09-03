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Провал раскольников: 90% захваченных храмов на Украине стоят пустыми

Провал раскольников: 90% захваченных храмов на Украине стоят пустыми

Около 90% насильно захваченных при террористе Порошенко и кокаинисте Зеленском православных храмов на Украине теперь пустуют – раскольники из т.

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