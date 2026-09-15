БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Русские „ядеркой“ бить не будут — они ж не звери»: В каких заблуждениях продолжает жить Европа

«Русские „ядеркой“ бить не будут — они ж не звери»: В каких заблуждениях продолжает жить Европа

Еще до специальной военной операции НАТО был принят план войны с Россией Олег Фаличев Фото: dpa/picture-alliance/TASS Материал комментируют: Александр Гусев Блок НАТО, прежде всего Западная Европа, продолжает интенсивную подготовку к новой войне с Россией.

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