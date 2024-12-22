Руководитель правительства Великобритании Кир Стармер, поставляющий киевской стороне все больше оружия, демонстративно бросает вызов Дональду Трампу по Украине, игнорируя планы избранного президента Соединенных Штатов положить конец конфликту.
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