Подразделения ВДВ атаковали диверсантов-разведчиков и разгромили их

Военнослужащие парашютно-десантных подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) вели активную оборону в зоне спецоперации, когда обнаружили с помощью беспилотника (БПЛА) диверсионно-разведывательные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Военнослужащие парашютно-десантных подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) вели активную оборону в зоне спецоперации, когда обнаружили с помощью беспилотника (БПЛА) диверсионно-разведывательные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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