Украина столкнулась с дефицитом $27 млрд: что происходит с бюджетом и чем это грозит стране

Украине до конца 2026 года необходимо найти огромный объём дополнительных средств для финансирования обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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