Агент СБУ в Севастополе получил 15 лет тюрьмы за передачу данных о ВС России

Агента службы безопасности Украины, «работавшего» в Севастополе, приговорили к 15 годам лишения свободы за то, что он передал информацию о расположении военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота.
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