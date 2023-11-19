«Папаша в бегах»: Ну что тебе сказать про Когалым?

С 17 октября в кинотеатрах «Папаша в бегах» — комедия с северным колоритом, в которой инфантильный сибиряк Анатолий (Михаил Тройник) и беспризорный подросток Николай (Ярослав Могильников) пытаются добраться до города с романтично-зловещим названием Когалым.