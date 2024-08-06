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Царьград

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Опубликованы кадры мощного удара из ОТРК по предприятию ВПК в Киевской области

Опубликованы кадры мощного удара из ОТРК по предприятию ВПК в Киевской области

В Броварах русская ракета ударила по оборонному предприятию по сборке тяжелых беспилотников.Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по оборонному предприятию, расположенному в городе Бровары Киевской области.

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