Как Тверская область готовится к росту респираторных заболеваний: итоги заседания комиссии

Тверская область готовится к эпидсезону: на комиссии обсудили профилактику гриппа, ОРВИ и COVID‑19. 16 сентября состоялось заседание областной санитарно‑противоэпидемической комиссии, посвящённое подготовке к эпидемическому сезону по гриппу, ОРВИ и COVID‑19 на 2026–2027 годы.
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