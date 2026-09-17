Как Тверская область готовится к росту респираторных заболеваний: итоги заседания комиссии

Тверская область готовится к эпидсезону: на комиссии обсудили профилактику гриппа, ОРВИ и COVID‑19. 16 сентября состоялось заседание областной санитарно‑противоэпидемической комиссии, посвящённое подготовке к эпидемическому сезону по гриппу, ОРВИ и COVID‑19 на 2026–2027 годы.