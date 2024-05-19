Украина вступает в новый политический этап. В чем он? Комментарий Георгия Бовта

Как правовую коллизию в украинском законодательстве будет или не будет использовать Россия в своих дальнейших действиях в рамках конфликта, является ли истечение полномочий Владимира Зеленского препятствием для западных партнеров Украины и останется ли он легитимным президентом для заявивших об участии в мирном саммите в Швейцарии?На вопрос, будет ли Москва считать президента Украины Владимира Зеленского легитимным главой государства после 20 мая, когда истечет срок его полномочий, Владимир Путин сказал, что на него должна ответить политическая и правовая система самой Украины, в частности, Конституционный суд.