Bubblemaps: Фасилитатор токена Libra Хейден Дэвис связан с крахом мемокоина WOLF на $40 миллионов

Хейден Дэвис, самопровозглашённый «фасилитатор» скандального токена LIBRA, связанного с аргентинским президентом Хавьером Милей, запустил ещё один мемкоин, который после старта 8 марта потерял 99% своей рыночной капитализации, достигавшей $40 млн, сообщает Bubblemaps.