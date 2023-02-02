«Ювентус» сыграет с «Интером» в полуфинале Кубка Италии, «Кремонезе» – с «Фиорентиной»

Определились все победители четвертьфинальных матчей Кубка Италии. В полуфинале «Интер» сыграет с «Ювентусом», а «Кремонезе» – с «Фиорентиной».
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