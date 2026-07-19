Иран нанёс ракетно-дроновый удар по вертолётной базе США в Иордании В ночь на 19 июля Иран провёл массированную атаку с применением баллистических ракет и.
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Иран нанёс ракетно-дроновый удар по вертолётной базе США в Иордании В ночь на 19 июля Иран провёл массированную атаку с применением баллистических ракет и.
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