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Фонсека об 1:0 с «Монцей»: «Мората был лучшим на поле: то, что он делает для команды, великолепно. Леау хорошо вошел в игру, его реакция важна для меня»

«Россонери» выиграли матч 11-го тура Серии А со счетом 1:0. 5 ноября миланцы встретятся с «Реалом» в Лиге чемпионов.

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