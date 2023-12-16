Более 20 студентов петербургских вузов выиграли по миллиону рублей в конкурсе «Твой Ход»

Блок главных конкурсных испытаний включал в себя два трека: «Определяю» и «Делаю». Петербургские студенты стали победителями Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
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