78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oltaviro Oltaviro
    В некоторых случаях за дрон и пожизненного мало. Вы считаете не так?Неизвестные на ми...
  • CastroLeonora
    А вообще , в человейниках люди не знают даже как зовут соседа. Резать будут на лестнице  - это их проблемы. Кто там п...Агрессивные нарко...
  • CastroLeonora
    Какие-то мухи в лифте напали, по ходу. Отбиваля от них.Агрессивные нарко...

Более 20 студентов петербургских вузов выиграли по миллиону рублей в конкурсе «Твой Ход»

Блок главных конкурсных испытаний включал в себя два трека: «Определяю» и «Делаю». Петербургские студенты стали победителями Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх