Более половины жителей Пуэрто-Рико высказались за вхождение в состав Соединенных Штатов Америки

Сан-Хуан. Пуэрто-Рико. Референдум о статусе архипелага прошел в Пуэрто-Рико. На нем большинство жителей поддержали идею войти в состав США в качестве 51-го штата, пишут «Известия» со ссылкой на издание Nuevo Dia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии