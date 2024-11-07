Более половины жителей Пуэрто-Рико высказались за вхождение в состав Соединенных Штатов Америки

Сан-Хуан. Пуэрто-Рико. Референдум о статусе архипелага прошел в Пуэрто-Рико. На нем большинство жителей поддержали идею войти в состав США в качестве 51-го штата, пишут «Известия» со ссылкой на издание Nuevo Dia.