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В Индии аэропорт решили назвать именем Нарендры Моди

В Индии аэропорт решили назвать именем Нарендры Моди

Переименовать международный аэропорт Нойда в городе Джеваре в Международный аэропорт имени Нарендры Моди в честь премьер-министра Индии решили власти штата Уттар-Прадеш, сообщает 9 октября газета The Hindustan Times.

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