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Итальянцы построят ЦОД Trentino Data Mine в доломитовой шахте Сан-Ромедио Итальянск...

Итальянцы построят ЦОД Trentino Data Mine в доломитовой шахте Сан-Ромедио Итальянск...

Итальянцы построят ЦОД Trentino Data Mine в доломитовой шахте Сан-РомедиоИтальянский консорциум, включающий как государственные организации, так и частные структуры, намерен построить дата-центр Trentino Data Mine в доломитовой шахте Сан-Ромедио близ Тренто.

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