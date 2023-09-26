Итальянцы построят ЦОД Trentino Data Mine в доломитовой шахте Сан-Ромедио Итальянск...

Итальянцы построят ЦОД Trentino Data Mine в доломитовой шахте Сан-РомедиоИтальянский консорциум, включающий как государственные организации, так и частные структуры, намерен построить дата-центр Trentino Data Mine в доломитовой шахте Сан-Ромедио близ Тренто.
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