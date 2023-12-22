В Германии потешаются над правящей коалицией 

Весьма характерной и показательной карикатурой разразилась берлинская Der Tagesspiegel, которая высмеяла, что очень привычно в последнее время для немецких средств массовой информации, правящую правительственную коалицию.
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