Лобби мигрантов в России придётся жить с оглядкой: Точка невозврата пройдена

Мигранты вот вот пойдут в политику а вы не в курсе?

Почему полицейский не стрелял на поражение, а потому что с нашими законами его потом и посадили притом надолго

Нина Плотникова

Они там давно. Из числа давно приехавших с деньгами, у них свой не малый бизнес. и среди них имеются уже давно и депутаты. Не говоря о том скольких получивих у нас образование работают в администрациях разного уровня, в полиции, прокуратуре. Имеюют очень большие бизнесы.