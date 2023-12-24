Безусловно, в России есть лобби мигрантов. Царьград говорит об этом постоянно. Но то, как разворачивались события после инцидента на рынке "Садовод", показывает, что у лобби появились противники и помимо общественных активистов.
Лобби мигрантов в России придётся жить с оглядкой: Точка невозврата пройдена
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Мигранты вот вот пойдут в политику а вы не в курсе?
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9 час.
Алекс Сэм
Почему полицейский не стрелял на поражение, а потому что с нашими законами его потом и посадили притом надолго
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2 час.
Нина Плотникова
Они там давно. Из числа давно приехавших с деньгами, у них свой не малый бизнес. и среди них имеются уже давно и депутаты. Не говоря о том скольких получивих у нас образование работают в администрациях разного уровня, в полиции, прокуратуре. Имеюют очень большие бизнесы.
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12 мин.
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