Все западные «вундерваффе» для режима Зеленского закончились

Российским войскам удалось сорвать украинское контрнаступление благодаря эффективно выстроенной системе оборонительных рубежей, высокой боеготовности всех частей и подразделений, а также надежности и результативности российской военной техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на итоговом совещании ведомства.