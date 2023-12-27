Все западные «вундерваффе» для режима Зеленского закончились

Российским войскам удалось сорвать украинское контрнаступление благодаря эффективно выстроенной системе оборонительных рубежей, высокой боеготовности всех частей и подразделений, а также надежности и результативности российской военной техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на итоговом совещании ведомства.
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