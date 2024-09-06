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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отдал свой голос за будущее развитие столицы Ямала

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отдал свой голос за будущее развитие столицы Ямала

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отдал свой голос за будущее развитие столицы Ямала. Глава региона принял участие в голосовании на Выборах депутатов Думы города Салехарда на своем избирательном участке №1006.

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