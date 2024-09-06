Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отдал свой голос за будущее развитие столицы Ямала. Глава региона принял участие в голосовании на Выборах депутатов Думы города Салехарда на своем избирательном участке №1006.
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