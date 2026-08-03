Трамп назвал Save America Act приоритетным для Сената США

Президент США Дональд Трамп в Белом доме подчеркнул важность законопроекта Save America Act. Он подчеркнул, что сенаторы должны остаться в Вашингтоне после 7 августа, если документ не будет принят, поскольку считает его приоритетным.
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