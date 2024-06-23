Ивановский дептранс закупит понтонный мост за 35,6 млн рублей

Основанием закупки служит Постановление правительства Ивановской области от 16.03.2023 № 133-п О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ивановской области.
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