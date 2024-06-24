Главой Мотовилихи в Перми может стать экс-полицейский Чернятьев

ПЕРМЬ, 24 июня, ФедералПресс. Новым руководителем Мотовилихинского района Перми могут назначить действующего замглавы Пермского муниципального округа, бывшего начальника управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю Андрея Чернятьева.
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