Костя Цзю: «Тиму нужно приехать в Россию, чтобы его полюбили здесь»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в интервью ютюб-каналу «Руки Выше» рассказал про сына Тимофея Цзю, на счету которого 20 побед в профессиональном боксе.
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