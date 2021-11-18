Костя Цзю: «Тиму нужно приехать в Россию, чтобы его полюбили здесь»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в интервью ютюб-каналу «Руки Выше» рассказал про сына Тимофея Цзю, на счету которого 20 побед в профессиональном боксе.

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