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Почему длительная планомерная военная операция, а не блицкриг

Почему длительная планомерная военная операция, а не блицкриг

Почему в текущей ситуации длинная, до определенной степени, военная операция выгодна России? И почему, скорее всего, есть какие-то договоренности на межгосударственном уровне между основными мировыми игроками? Какие задачи/проблемы должно решить государство в достаточно ограниченный промежуток времени, ввиду начавшегося обрушения мировой экономики, чтобы выжить в этот период, а лучше выйти из кризиса в лучшем состоянии, чем все остальные? Субъективно, могу предположить и вижу следующие цели и направления деятельности: Ресурсы.

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