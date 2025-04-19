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СК установил личности командиров ВСУ, причастных к атаке дронов на Курск 15 апреля

СК установил личности командиров ВСУ, причастных к атаке дронов на Курск 15 апреля

Под их руководством украинские военные задействовали более 100 беспилотников для нападенияСледователи установили личности украинских командиров, причастных к обстрелу Курска с помощью 100 беспилотников 15 апреля.

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