Володин рассказал, что на форуме БРИКС в Петербурге обсудят повышение качества жизни граждан

Он назвал организацию одним из крупнейших экономических центров Парламентский форум БРИКС в Петербурге 11 июля обсудит предложения, которые должны содействовать повышению качества жизни граждан, в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии