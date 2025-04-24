Автоматизация медиков и горячие клавиши – авторы стратегии Gates of Hell рассказа...

Автоматизация медиков и горячие клавиши – авторы стратегии Gates of Hell рассказали о грядущем обновлении игрыСоздатели Call to Arms – Gates of Hell объявили, что тестирование 55-го бесплатного обновления игры должно выйти буквально на днях.
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