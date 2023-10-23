Французская разведка обвиняет СМИ России в раздувании проблемы с клопами.Как ранее сообщает «Царьград», Европа в панике от нашествия клопов, при этом французская разведка подозревает СМИ России в раздувании психоза на эту тему, сообщает французский телеканал национальной спортивной информации RMC.
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