Французская разведка обвиняет СМИ России в раздувании проблемы с клопами.Как ранее сообщает «Царьград», Европа в панике от нашествия клопов, при этом французская разведка подозревает СМИ России в раздувании психоза на эту тему, сообщает французский телеканал национальной спортивной информации RMC.