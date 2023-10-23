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Царьград

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Европа в панике от нашествия клопов и подозревает Россию в раздувании психоза на эту тему

Европа в панике от нашествия клопов и подозревает Россию в раздувании психоза на эту тему

Французская разведка обвиняет СМИ России в раздувании проблемы с клопами.Как ранее сообщает «Царьград», Европа в панике от нашествия клопов, при этом французская разведка подозревает СМИ России в раздувании психоза на эту тему, сообщает французский телеканал национальной спортивной информации RMC.

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Комментарии
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Надежда
Скажите еще, что Россия сама и загнала эти полчища в евроопу!)🤭
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