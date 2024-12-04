Турки Аль эш-Шейх хочет провести бой Шакур Стивенсон – Джервонта Дэвис

«Мой план для Шакура – бой против Флойда Скофилда, затем против Уильяма Зепеды, а затем посмотрим, захочет ли Джервонта участвовать в нашем шоу», – сказал председатель Главного управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.