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Царьград

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Каким должно быть возмездие за жестоко убитого русского пленного? Медведев немилосерден

Каким должно быть возмездие за жестоко убитого русского пленного? Медведев немилосерден

Дмитрий Медведев считает, что не нужно быть милосердными к тем извергам, кто жестоко убил русского пленного.

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