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Церковный праздник 30 октября 2023 года: каким святым молиться, приметы и запреты дня

Церковный праздник 30 октября 2023 года: каким святым молиться, приметы и запреты дня

Церковный праздник 30 октября 2023 года: каким святым молиться, приметы и запреты дня Елена ВайленкоСегодня, 30 октября, в православной церкви отмечается церковный праздник, посвященный святым мученикам Косме и Дамиану, а также преподобному Антонию Леохновскому.

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