Голикова «не видит» бедных пенсионеров. Кругом одни богачи

militaryarmsПолитикаГоликова «не видит» бедных пенсионеров. Кругом одни богачиТатьяна Голикова считает, что пенсионер в России обеспечен по максимуму. И может вообще ни в чем себе не отказывать.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлександрЭта сучка крашеная развалила медицину, теперь кривляется в социальной политике. Такова суть этой наглой лицемерной тусовки, строящей дороги для китайцев, набившей страну бесконтрольно ведущими себя мигрантами, ради корысти поддерживающих эту тусовку во власти проходимцев, опустошающей исконно русские земли, отдавшей на разграбление глобалистам природные ресурсы страны.ВМВладимир МоргуновМиллиардерше не по чину заниматься чернью. СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО НЕ РАЗУМЕЕТ !!!!!!!!!!!!Комментировать
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