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Голикова «не видит» бедных пенсионеров. Кругом одни богачи

Голикова «не видит» бедных пенсионеров. Кругом одни богачи

Татьяна Голикова считает, что пенсионер в России обеспечен по максимуму. И может вообще ни в чем себе не отказывать.

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Александр
Эта сучка крашеная развалила медицину, теперь кривляется в социальной политике. Такова суть этой наглой лицемерной тусовки, строящей дороги для китайцев, набившей страну бесконтрольно ведущими себя мигрантами, ради корысти поддерживающих эту тусовку во власти проходимцев, опустошающей исконно русские земли, отдавшей на разграбление глобалистам природные ресурсы страны.
Владимир Моргунов
Миллиардерше не по чину заниматься чернью. СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО НЕ РАЗУМЕЕТ !!!!!!!!!!!!

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