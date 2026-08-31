Суд рассмотрит дело иркутского предпринимателя, обвиняемого в хищении 1,4 миллиона рублей в ходе строительства административного здания

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинение в отношении руководителя компании.31 августа.
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