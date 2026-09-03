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Медицина 2.0

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Кардиолог раскрыл секрет идеального завтрака для здоровья сердца

Кардиолог раскрыл секрет идеального завтрака для здоровья сердца

Кардиолог Срихари Найду раскрыл секрет завтрака, который он считает идеальным для поддержания здоровья сердца.

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