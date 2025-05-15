Ключевые точки в Стамбуле: Путин раскрыл блеф Зеленского – RS

Всего три месяца назад украинское правительство отвергало даже саму идею переговоров с администрацией президента России Владимира Путина и требовало предварительного вывода российских войск с Украины в качестве предварительного условия для переговоров.
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