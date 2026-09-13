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Военные новости ★ сводки СВО

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‼️🇺🇦🇵🇱В атакованном поезде у польской границы находился Борис Джонсон и высокопоставленные чиновники ЕС, — Der Spiegel ▪️Во время удара БПЛА по поезду вблизи польской границы в нём находились экс- премьер Британии Борис Джонсон, один из ближайших советников Мерца Гюнтер Зауттер и советники по нацбезопасности других стран ЕС, депутаты немецкого Бундестага, дипломаты и учёные.

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