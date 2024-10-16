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Калужские новости

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Каждый калужанин в среднем произвел за год больше 400 килограммов мусора

Каждый калужанин в среднем произвел за год больше 400 килограммов мусора

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, опираясь на данные Росприроднадзора, составила рейтинг российских регионов по количеству произведенных в 2023 году твердых коммунальных отходов на душу населенияАудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, опираясь на данные Росприроднадзора, составила рейтинг российских регионов по количеству произведенных в 2023 году твердых коммунальных отходов на душу населения.

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