Каждый калужанин в среднем произвел за год больше 400 килограммов мусора

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, опираясь на данные Росприроднадзора, составила рейтинг российских регионов по количеству произведенных в 2023 году твердых коммунальных отходов на душу населенияАудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, опираясь на данные Росприроднадзора, составила рейтинг российских регионов по количеству произведенных в 2023 году твердых коммунальных отходов на душу населения.
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