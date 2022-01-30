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Москвичка выжила после падения из окна 22-го этажа

Москвичка выжила после падения из окна 22-го этажа

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что в Москве на Загорьевской улице из окна 22-го этажа выпала девочка.

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