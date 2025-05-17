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Эрдоган схватил Макрона за палец и доказал свое превосходство

Эрдоган схватил Макрона за палец и доказал свое превосходство

Лидер Турции Эрдоган схватил Макрона за палец в качестве дипломатического жеста Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган схватил французского лидера Эммануэля Макрона за палец во время приветствия и вызвал бурную реакцию в сети.

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