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Акинфеев побил рекорд Игнашевича по матчам на высшем уровне. У него 818 игр за клуб и сборную

Игорь Акинфеев побил рекорд Сергея Игнашевича по матчам на высшем уровне. Игра 4-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Факелом» (4:1) стала для голкипера 818-й на высшем уровне.

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