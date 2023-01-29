Патрик Беверли вынес камеру, чтобы показать судье фол на Леброне Джеймсе

Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли вынес на площадку камеру, чтобы показать судье, что на Леброне Джеймсе сфолили во время броска на победу на последних секундах основного времени матча против «Бостона».
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