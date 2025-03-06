Московская биржа начинает расчет и публикацию всепогодного индекса

12 марта 2025 года Московская биржа начинает расчет и публикацию Индекса МосБиржи Всепогодного – консервативного бенчмарка, который сохраняет устойчивость при любой конъюнктуре рынка благодаря распределению компонентов между классами активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)